سلام فياض يصل غزة وحماس تنفى علاقتها بزيارته

>وصل رئيس الوزراء الفلسطينى السابق سلام فياض اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء الانقسام الفلسطينى الداخلى منتصف عام .2007

وجاءت زيارة فياض إلى غزة بدعوة من مركز "بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات" الذى يترأسه القيادى فى حركة حماس أحمد يوسف.

ومن المقرر أن تستمر زيارة فياض إلى غزة التى وصلها عبر معبر (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية قادما من الضفة الغربية، مدة يومين.

وأعلنت حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني، أنه لا علاقة لها بزيارة فياض إلى القطاع ووصفتها بالشخصية ولن تتضمن عقد لقاءات بينه وبين قادتها.

وفياض هو شخصية فلسطينية مستقلة وخبير سابق فى البنك الدولى وكان شغل منصب وزير المالية فى حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التى شكلت للمرة الأولى والوحيدة مطلع عام 2007 برئاسة حماس واستمرت ثلاثة أشهر فقط.

وبعدها ترأس الرجل ثلاث حكومات متعاقبة فى السلطة الفلسطينية منذ منتصف عام 2007 وحتى عام 2013 وعرفت علاقته مع حماس بالمثيرة للجدل والمتوترة جدا.

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