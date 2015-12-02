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حبس موظف 4 أيام لاتهامه بتسويد بطاقات لصالح مرشح فى لجنة بالشرقية

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حبس موظف 4 أيام لاتهامه بتسويد بطاقات لصالح مرشح فى لجنة بالشرقية حبس موظف 4 أيام لاتهامه بتسويد بطاقات لصالح مرشح فى لجنة بالشرقية
قررت نيابة الحسينية بالشرقية، برئاسة المستشار محمد الديب رئيس النيابة، حبس موظف بمجلس مدينة الحسينية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بتعطيل سير العملية الانتخابية، وتسويد البطاقات لصالح مرشح بلجنة بمركز منشأة أبوعمر.

يذكر أن الجولة الأولى انتهت بحسم ثلاثة مقاعد فى الشرقية فاز بهم كل من الدكتور على المصيلحى فى دائرة أبوكبير، ومحمود فريد خميس فى دائرة بلبيس، وطلعت السويدى فى دائرة ديرب نجم، ليتنافس54 مرشحا فى جولة الإعادة على 27 مقعدا.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ 13 دائرة.،ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعد.


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