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إصابة 16 عاملا فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الصحراوى

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إصابة 16 عاملا فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الصحراوى إصابة 16 عاملا فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الصحراوى
أصيب 16 من عمال إحدى الشركات بالعاشر من رمضان بإصابات بالغة، فى حادث تصادم وقع صباح اليوم الأربعاء، على طريق " إسماعيلية الصحراوى"، تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة وإخطار المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة المرورية.

تلقي اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "مصر إسماعيلية الصحراوى"، وأسفر عن إصابة 16 عاملا، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة وإخطار المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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مصر 365

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