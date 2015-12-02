بالصور.. توقيع عقد بين تيدا مصر وشركة التنمية لتطوير خليج السويس

تم توقيع عقد استلام المرحلة الأولى من تنمية وتطوير مساحة 6كم2 من نطاق الهيئة العامة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، بين كل من شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة ش.م.م وشركة التنمية الرئيسية والمنوطة بتوصيل المرافق والاحتياجات الأساسية للمنطقة الاقتصادية، بما فيها المساحة الواقعة شمال غرب خليج السويس والممثلة فى المهندس عادل أيوب – رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية، واللواء محمد رفعت القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس واواى جيان تشنج – المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تيدا مصر للاستثمار.

وتقدر مساحة المرحلة الأولى بـ2 كم2 وستبدأ على الفور شركة تيدا بتنفيذ أعمال البنية الأساسية على الفور، حيث تم تحويل رأس المال بالكامل إلى البنوك المصرية.

ويعتبر مشروع تنمية وتطوير مساحة 6 كم2 هو مشروع الانطلاق فى تنمية محور قناة السويس، ومن المتوقع أن يتم توفير 40:30 ألف فرصة عمل، وتبلغ حجم الاستثمارات المباشرة من شركة تيدا 223 مليون دولار فى أعمال الإنشاءات والبنية التحتية .

ومن المتوقع أن يجذب هذا المشروع حوالى 200:150 مصنع للاستثمارات فى تلك المساحة بحجم استثمارات مباشرة يقدر بـ4:3 مليار دولار، وذلك فى استجابة سريعة لدعوة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للمستثمرين للإسراع بالاستثمار فى محور قناة السويس، وذلك توافقا مع الاستراتيجية العالمية التى أطلقها الرئيس الصينى تشى جين بينج (الطريق الواحد والحزام الواحد) والتى يعتبر محور قناة السويس جزءا مهما من تلك الاستراتيجية العالمية.

ذلك وقد بدأ التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين من خلال شركة تيدا مصر للاستثمار منذ عام 2008 بتطوير مساحة 1.34 كيلو متر، حيث يوجد بها الآن استثمارات لـ64 شركة من بينهم 32 مصنعًا للصناعات الثقيلة والكبرى من بينها شركة جوشى للفايبر، ومصنع لصوامع الغلال، والذى يعد رائدا فى هذا المجال، وشركات للأقمشة غير المنسوجة وحفارات البترول، وتعد شركة تيدا من الشركات الرائدة فى مجال تطوير الأراضى.

ويبلغ إجمالى الاستثمارات لشركة تيدا فقط 100 مليون دولار تتمثل فى مبنى لخدمة المستثمرين وفندق خاص ومساكن للعاملين ومدينة ترفيهية، وإجمالى استثمارات الشركات بالمنطقة الأولية تبلغ 600 مليون دولار، وتمثل شركة تيدا حلقة الوصل بين الاستراتيجية المصرية والصينية المتمثلتين فى محور قناة السويس وخطة طريق الحرير، ومنطقة العين السخنة ستكون من المناطق الواعدة فى الفترة المقبلة فى مجال الاستثمار وجذب المستثمرين والصناعات الجديدة.



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