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الداخلية: القبض على «أدمن» 21 صفحة على فيسبوك تحرض ضد الشرطة والجيش وتدعو لتظاهرات 25 يناير 2016

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الداخلية: القبض على «أدمن» 21 صفحة على فيسبوك تحرض ضد الشرطة والجيش وتدعو لتظاهرات 25 يناير 2016 الداخلية: القبض على «أدمن» 21 صفحة على فيسبوك تحرض ضد الشرطة والجيش وتدعو لتظاهرات 25 يناير 2016

المتهم أدمن الصفحات

ألقت قوات الشرطة القبض على “الأدمن ” القائم على إدارة صفحة ” ثورة الفقراء ” و 20 صفحة أخرى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وقال بيان لوزارة الداخلية، على صفحة الوزارة الرسمية للوزارة على الفيسبوك، أنها تمكنت من ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى التى تحرض على العنف وإثارة الفوضى، وذلك  في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) للتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى.

وأضاف البيان، أنه بالاستعانة بالتقنيات الحديثة  توصلت إلى وجود صفحة عامة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك ” باسم ( ثورة الفقراء ) تتضمن عبارات تحريضية على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الشرطة ورجال القوات المسلحة والقضاة  وترويج لأفكار تنظيم الإخوان الإرهابى والدعوة إلى التظاهر وتنظيم مسيرات والحشد لثورة فى 25 يناير 2016 .
> وأنه عقب تقنين الإجراءات تبين قيام ” المدعو يحى صلاح محمد على ” مواليد 1976، ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بإدارة الصفحة المشار إليها، و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور، وبحوزته ( جهاز حاسب آلى ) وبفحص الجهاز تبين وجود دلائل تُشير إلى إرتكابه الواقعة كما تبين قيامه بإدارة الصفحات الآتية :-

مسئول عن إدارة صفحات تحريضية أخري وهى :
> Ultras Mohamed Nasser
> شباب الثورة المصرية
> Freedom Voice/ صوت الحرية
> مسلمون متحدون ( رؤية إسلامية – مصلحة وطنية )
> عضو مشارك في مجموعات (جروبات) تحريضية أخرى وهى :
> ثورة العشوائيات ضد الإنقلاب
> إعلام الثورة المصرية
> هنرجع ثورتنا
> حملة لتطهير العقول وتهذيب النفوس
> رابعه
> على طريق الحرية يجمعنا اللقاء
> جودة إدارة
> ضد شركة إتصالات
> ثورة الطوفان القادمة
> جمعية العمال الأحرار المصريين
> أوعوا ثورتكم تتسرق منكم
> شباب شبراوى بيحب مصر بجد
> إتحدوا أو سيلعنكم التاريخ
> إئتلاف الأحزاب المناهضة لحكم العسكر
> رابطة شهداء ومعتقلى الثورة المصرية
> Amany Kamal Official Group
> وتم ضبط ملف يحوى خطة للتحرك لتحرير المسجونين وإفتعال أعمال شغب بإسم ” خطة يوم الحسم “.
> بمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة وأنه قائم على إدارة تلك الصفحة سالفة الذكر لينشر فكر تنظيم الإخوان الإرهابي من خلالها .
> تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

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