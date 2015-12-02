5 مهاجمين على رادار «الريال» لإنقاذه من «الشُح» التهديفي

كشف موقع ديفينسا سنترال المهتم بأخبار فريق ريال مدريد، عن مفاضلة الجهاز الفني للفريق الملكي بين 5 مهاجمين، من أجل التعاقد مع واحدٍ من بينهم في موسم الانتقالات الشتويّ القادم.

حيث يعاني الميرينغي من تراجع معدلات تهديف الفريق هذا الموسم، خاصة لنجمه الأول رونالدو، بجانب المشاكل القضائية التي تلاحق مهاجمه الأساسي بنزيما، وايضاً عدم وجود مهاجم بديل يعتمد عليه في حال غياب بنزيما أو تراجع مستواه، حيث أن خيسي مازال مبتعد عن حالته الفنية قبيل اصابته الموسم السابق، نقلاً عن “يورسبورت”.

وحسب ما أورده الموقع، فاللوس بلانكوس يفاضل بين 5 مهاجمين معظمهم من الهدافين في دورياتهم، وهم..

1-ايميريك اوباميانج : المهاجم التوجولي الدولي ولاعب بوروسيا دورتموند، يتألق هذا الموسم بشكل كبير، حيث اعتلى صدارة هدافي البوندزليغا هذا الموسم برصيد 17 هدفاً، وقد يكون التعاقد معه متاح بسبب موافقة ادارة اسود الفيستفال على رحيل هدافها في مقابل حصولها على مبلغ قدره 60 مليون يورو.

2-جيمي فاردي : المهاجم الإنجليزي الدولي ولاعب ليستر، انفجر تهديفياً هذا الموسم وتصدر قمة هدافي البريميرليغ برصيد 14 هدفاً، وتلاحقه العديد من الأندية الكبرى للحصول على خدماته، خاصة بعدما حدد ناديه مبلغاً قدره 30 مليون استرليني للموافقة على رحيله.

3-ماورو ايكاردي : المهاجم الأرجنتيني الشاب، وهداف انتر ميلان والكاليتشو الموسم الفائت، برصيد 22 هدف، تشير كل التقارير الصحفية الى رغبته في الرحيل عن جوسيبي مياتزا، بسبب خلافاته مع مدربه مانشيني، ايكاردي سجل هذا الموسم 4 أهداف فقط خلال 12 مباراة، وهو أحد خريجي لامسايا في برشلونة.

4-هاري كين : المهاجم الإنجليزي الدولي ولاعب توتنهام، يقدم من الموسم الفائت مردود تهديفي رائع، جعل فرق عديدة تخطب وده وعلى رأسها مانشستر يونايتد، وهو هداف البريميرليغ في عام 2015 برصيد 25 هدفاً.

5-انياكي ويليامز: المهاجم الإسباني الشاب لاعب فريق اتليتكو بيلباو، يقدم موسماً مميز للغاية مع فريقه الباسكي، حيث سجل 4 أهداف خلال 8 مباريات بالليغا،ويعد من أبرز المواهب الواعدة في الكرة الإسبانية، حيث يبلغ عمره 21 عام فقط.