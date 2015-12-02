حبس نجل شقيقة مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق لسبه رئيس لجنة بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم بالشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الليل، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس "يحيى ص ع" نجل شقيقة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، والمرشح للانتخابات البرلمانية بديرب نجم بالشرقية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لتعديه بالسب والقذف على عضو هيئة قضائية ومحاولته تعطيل العملية الانتخابية باللجنة رقم 58 بمدينة ديرب نجم.

يذكر أن الجولة الأولى انتهت بحسم ثلاثة مقاعد فى الشرقية فاز بهم كل من الدكتور على المصيلحى فى دائرة أبوكبير، ومحمود فريد خميس فى دائرة بلبيس، وطلعت السويدى فى دائرة ديرب نجم، ليتنافس54 مرشحا فى جولة الإعادة على 27 مقعدا.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ 13 دائرة.

ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم "مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعد.

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