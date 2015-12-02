ننشر صور الإخوانى صاحب دعوات "ثورة الفقراء" والحشد للتظاهر فى 25 يناير

تنشر "اليوم السابع"، صورة أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، والقائم على إدارة صفحة "ثورة الفقراء"، و20 صفحة أخرى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والتى تحرض على العنف، وإثارة الفوضى، والدعوة للتظاهر فى 25 يناير، وإرتكاب أعمال عنف وتخريب.

وكانت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تمكنت من ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى والقائم على إدارة صفحة " ثورة الفقراء " و 20 صفحة أخرى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" التى تحرض على العنف وإثارة الفوضى".

وفى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) للتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى، فقد توصلت الجهود بالإستعانة بالتقنيات الحديثة إلى وجود صفحة عامة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بإسم ( ثورة الفقراء ) تتضمن عبارات تحريضية على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الشرطة ورجال القوات المسلحة والقضاة وترويج لأفكار تنظيم الإخوان الإرهابى والدعوة إلى التظاهر وتنظيم مسيرات والحشد لثورة فى 25 يناير 2016.

وعقب تقنين الإجراءات تبين قيام " المدعو يحى صلاح محمد على " مواليد 1976، ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.. بإدارة الصفحة المشار إليها.. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور.. وبحوزته ( جهاز حاسب إلى ) وبفحص الجهاز تبين وجود دلائل تُشير إلى إرتكابه الواقعة كما تبين قيامه بإدارة الصفحات الآتية:

>Ultras Mohamed Nasser

>شباب الثورة المصرية

>Freedom Voice/ شبكة صوت الحرية

>مسلمون متحدون ( رؤية إسلامية – مصلحة وطنية )

>عضو مشارك فى مجموعات (جروبات) تحريضية أخرى وهى:

>ثورة العشوائيات ضد الإنقلاب

>إعلام الثورة المصرية

>هنرجع ثورتنا

>حملة لتطهير العقول وتهذيب النفوس

>رابعه

>على طريق الحرية يجمعنا اللقاء

>جودة إدارة مصر

>ضد شركة إتصالات

>ثورة الطوفان القادمة

>جمعية العمال الأحرار المصريين

>أوعوا ثورتكم تتسرق منكم

>شباب شبراوى بيحب مصر بجد

>إتحدوا أو سيلعنكم التاريخ

>إئتلاف الأحزاب المناهضة لحكم العسكر

>رابطة شهداء ومعتقلى الثورة المصرية

>Amany Kamal Official Group

>وتم ضبط ملف يحوى خطة للتحرك لتحرير المسجونين وإفتعال أعمال شغب بإسم " خطة يوم الحسم"، بمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة وأنه قائم على إدارة تلك الصفحة سالفة الذكر لينشر فكر تنظيم الإخوان الإرهابى من خلالها، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.