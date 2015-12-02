بالصور.. عاطل يضع قنبلة هيكلية أمام منزل شقيقه لإثارة ذعره فى الخصوص

>عثر ضباط مباحث قسم الخصوص على قنبلة هيكلية أمام منزل عامل كاوتش بمدينة الخصوص، تبين أن شقيقه العاطل قام بوضعها أسفل منزله بسبب خلافات بينهما.

تلقى المقدم محمد سعيد عرفان رئيس مباحث قسم الخصوص بلاغا من الأهالى بوجود جسم غريب أمام منزل عامل، وبانتقال النقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم تبين أن القنبلة هيكلية، وأن شقيق العامل قام بوضعها أسفل المنزل بسبب وجود خلافات بينهما، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على شقيق العامل بعد هروبه وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق برئاسة محمود سعيد وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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