"تعليم الوادى الجديد" تحقق المركز الأول فى نشرات المعلومات للعام الخامس

حقق مركز المعلومات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نشرات المعلومات الربع سنوية، للمرة الخامسة على التوالى، تأكيدا على تفرد مركز المعلومات بما ينتجه من نشرات، وإصدارات متكاملة تعكس مدى قدرة فريق العمل على احتلال مركز الصدارة على مستوى الجمهورية.

وقال جمال محمد عبدالله، مدير مركز المعلومات بتعليم الوادى الجديد، إن هذه النشرات تحتوى على معلومات إحصائية وبيانات عن العجز والزيادة فى أعداد هيئة التدريس، وإنجازات القطاعات المختلفة فى المديرية، ودراسات عن مؤسسات التعليم المختلفة، ودراسات عن التغذية المدرسية بهدف دعم صانع القرار لاتخاذ القرارات الداعمة لمسيرة التربية والتعليم بالمحافظة.