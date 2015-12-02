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بالصور.. وزير التعليم خلال تصويته بالمنصورة: غرس قيم المشاركة لدى الطلاب

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بالصور.. وزير التعليم خلال تصويته بالمنصورة: غرس قيم المشاركة لدى الطلاب بالصور.. وزير التعليم خلال تصويته بالمنصورة: غرس قيم المشاركة لدى الطلاب
أكد هلال الشربينى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لديها برنامج متكامل لغرس قيم المشاركة لدى الطلاب لبناء مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن البرلمان الطلابى نموذج عملى لتدريب وتأهيل الطلاب فى كافة المراحل التعليمية على المشاركة السياسية بشكل علمى وسليم.

جاء ذلك خلال إدلاء الوزير بصوته فى الانتخابات البرلمانية، بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية بشارع كلية الآداب بالمنصورة.

وتوقع ارتفاع نسبة الإقبال خلال الساعات القادمة، ودعا الشباب إلى ضرورة المشاركة وعدم الانصياع للدعوات المطالبة بالمقاطعة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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