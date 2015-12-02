الهلال الأحمر الكويتى: وصول الدفعة الخامسة من المساعدات الكويتية لليمن

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية وصول الدفعة الخامسة من المساعدات الإنسانية إلى ميناء الحاويات فى عدن باليمن محملة ب 15 ألف سلة غذائية لتوزيعها على المتضررين من أبناء الشعب اليمنى الشقيق.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوى الأربعاء، أن المساعدات الإغاثية ستوزع على عدة محافظات فى اليمن منها تعز والضالع وأبين وشبوه ولحج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى هناك.

>وأضاف أن الجمعية وضعت خطة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى اليمن لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين اليمنيين جراء الأحداث الأخيرة.

وأشار الحساوى إلى أن المواد الإغاثية تم شراؤها من السوق المحلى الكويتى بالتعاون مع شركة المطاحن الكويتية، مشيدا بسرعة الاستجابة وتجهيز المساعدات لنقلها عبر باخرة إلى ميناء الحاويات فى عدن.

وذكر أن المساعدات تأتى ضمن جهود الجمعية الإنسانية المتواصلة لمساعدة المتضررين اليمنيين جراء تداعيات الأزمة فى اليمن والتى خلفت واقعا إنسانيا صعبا فى جميع مجالات الحياة.

وأوضح الحساوى أن تقديم المساعدات الإنسانية المرسلة لليمن تمت بتبرع الحكومة الكويتية بتوجيه من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبإشراف الحكومة ووزارة الخارجية فى الكويت، لافتا إلى أن ما تكنه الكويت أميرا وحكومة وشعبا من المحبة للشعب اليمنى.

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