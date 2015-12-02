الأمن الأردنى يقبض على قتلة شرطيين أردنيين شمال المملكة

>أعلنت مديرية الأمن العام الاردنى فى بيان الأربعاء انها اوقفت ثلاثة اشخاص قتلوا شرطيين اردنيين باطلاق الار عليهما شمال المملكة، موضحة ان التحقيق فى القضية كشف انهم ارتكبوا هذا العمل بدافع "الانتقام" لمقتل شقيق احدهم.

وقالت المديرية ان "الاشتباه انحصر بثلاثة اشخاص حيث ضبط كمية من الذخائر والادوات الحادة اثناء تفتيش منازلهم وتبين ان احدهم شقيق لشخص توفى اثر مداهمة امنية".

وأضافت انه تأكد "تورط هذا الشخص والأثنين اخرين، وهما ابن عم له وصديق لهما، فى التخطيط لارتكاب الجريمة وتنفيذها واعترفوا بالتخطيط لقتل اى من رجال الامن انتقاما لمقتل شقيق الأول".

وتابع البيان ان الرجال الثلاثة اختبأوا بين الاشجار قرب الطريق العام و"حال مرور الدورية التى تواجد فيها الشهيدان اقدم الجناة على اطلاق النار من سلاح اوتوماتيكى (كلاشنكوف) باتجاه الدورية ولاذوا بالفرار".

واشار الى انه تم "ضبط السلاح الاتوماتيكى وكلاشنيكوف الذى ارتكبت به الجريمة والعثور بدلالة الجناة على الاغلفة الفارغة من موقع الاطلاق".

وقتل النقيب جمال الدراوشة والعريف اسامة الجراروة منتصف ليل الاثنين الثلاثاء اثر اطلاق نار كثيف على مركبتهما فى محافظة اربد (89 كلم شمال عمان).

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