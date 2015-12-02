رئيس إيران الأسبق: دعم تركيا الخفى لداعش عقد الأوضاع فى سوريا

قال الرئيس الإيرانى الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمى رفسنجانى بأن الدعم الخفى من قبل تركيا لتنظيم داعش قد زاد الأوضاع تعقيدا فى سوريا، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وخلال استقباله رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان فى طهران اليوم، الثلاثاء، قال أنه على حماة الإرهابيين أن يعلموا بأن دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية فى سوريا والعراق لن ينفعهم لأن هذه الجماعات ليست لها قاعدة شعبية.

وأشار إلى الخلافات بين الحكومتين التركية والسورية قائلا: أن الدعم الذى تقدمه تركيا لداعش فى الخفاء جعل الوضع فى سوريا أكثر تعقيدا وأن الطريق الأفضل هو العودة إلى صوت الشعب السورى.

وأكد رفسنجانى خلال استقباله رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان فى طهران على أن إيران لا ترى أى عائق فى مسار تعزيز علاقاتها مع المجر.

وقال أن تعزيز التعاون مع كافة دول العالم يعد إحدى برامج الحكومة الايرانية، وحول الاتفاق النووى قال رفسنحانى نتوقع أن يلتزم الغرب بتعهداته فى المفاوضات النووية وأن يتعزز التعاون فى كافة المستويات، وبامكان المجر فى هذا السياق أن تؤدى دورا أفضل وأكبر نظرا لأنها لم تقف فى الماضى ضد إيران.

وأكد على أن بلاده تسعى دوما لعودة الأمن والسلام والإستقرار إلى المنطقة لأن الاستقرار الاقليمى يسهم فى ازدهار التعاون الاقتصادى والسياسى والثقافى والاجتماعيى

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