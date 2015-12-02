شتاينماير يدعو لمشاركة قوات المعارضة والحكومة فى سوريا بمكافحة داعش

ترى الحكومة الألمانية أنه يتعين على المعارضين المعتدلين فى سورية التعاون مع القوات الحكومية التابعة للرئيس السورية بشار الأسد فى مكافحة داعش.

وقال شتاينماير مساء أمس الثلاثاء فى تصريحات لبرنامج "تاجستيمن" بالقناة الأولى الألمانية (ايه دى ار) إن الهدف هو ألا تتناحر قوات المعارضة والقوات الحكومية ضد بعضها البعض وأن تصبح مكافحة داعش أكثر فاعلية.

وعن هدف المهمة العسكرية الألمانية التى أقرتها الحكومة لمكافحة داعش فى سورية والعراق، أشار شتاينماير إلى أنه لن يكون هناك حل عسكرى لمستقبل سورية فى النهاية، ولذلك تعمل ألمانيا بشكل مكثف على التوصل لحل سياسي.

واستدرك قائلا: "ولكن طالما ليس الوضع كذلك، فعلينا أن نعترف أننا نواجه مسؤولية مشتركة ألا يستمر انتشار داعش وجبهة النصرة فى المنطقة".

وأضاف أنه ليس مخططا حاليا أن "يكون هناك تنسيق بالمعنى الدقيق مع روسيا".

وأشار وزير الخارجية الألمانى إلى أن بلاده تعتزم التنسيق مع موسكو فيما يتعلق بمكان الاستعانة بالطائرات فقط.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم إرسال أولى طائرات الاستطلاع "تورنادو" إلى تركيا الأسبوع القادم.

وتأتى مهمة الجيش الألمانى فى سورية ردا على الهجمات الإرهابية التى تم شنها فى باريس قبل أسبوعين تقريبا، والتى أعلنت داعش مسؤوليتها عنها.

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