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مقتل قائد اللجان الشعبية على يد تنظيم القاعدة جنوبى اليمن

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مقتل قائد اللجان الشعبية على يد تنظيم القاعدة جنوبى اليمن مقتل قائد اللجان الشعبية على يد تنظيم القاعدة جنوبى اليمن

ذكر شهود عيان فى محافظة أبين جنوبى اليمن أن عناصر جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة فى اليمن سيطرت فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، على مدينة جعار بالمحافظة المجاورة لمحافظة "عدن" العاصمة المؤقتة لليمن، وذلك فى مواجهات عنيفة مع مسلحى اللجان الشعبية الذين يحاربون التنظيم وقتلوا عبد اللطيف السيد قائد اللجان.

ونقلت صحيفة عدن الغد الالكترونية عن مواطنين فى جعار أن مسلحى التنظيم شنوا هجوما على المدينة فجر اليوم واشتبكوا مع عناصر من اللجان الشعبية فى محيط منزل القيادى عبد اللطيف السيد وتبادل الطرفان اطلاق النار وقت زعيم اللحان وانتشر المسلحون فى أرجاء المدينة ليعلنوا أنها أصبحت تحت سيطرتهم، وبعد قليل من هذه التطورات قام المسلحون بتفخيخ بيت السيد وفجروه.

كانت عناصر أنصار الشريعة قد منعت عبد اللطيف السيد من دخول جعار ثانى أكبر المدن فى محافظة أبين مسقط رأس الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ولكنه دخل المدينة يوم الأحد الماضى واستهدفه المسلحون بالرصاص إلا أنه نجا. . وقام وسطاء بمحاولة احتواء الأزمة أمس الأول وتم الاتفاق على الجلوس معا صباح اليوم إلا أن التنظيم استبق الموعد وهاجم منزل السيد ومقار اللجان وقتلوا عددا منهم من بينهم على شقيق قائد اللجان الشعبية.

وقام المسلحون بنصب نقاط تفتيش وعمليان تمشيط واسعة النطاق بحثا عن عناصر اللجان واعتقلوا عددا من العناصر وسط حالة توتر شديدة منعت التلاميذ من الذهاب إلى المدارس فيما غادر المدينة أعضاء السلطة المحلية.

يذكر أن تنظيم القاعدة سيطر على محافظة أبين فى اعقاب ثورة 2011 وأعلنوها ولاية إسلامية، ولما تولى هادى الرئاسة شن حربا كبيرة ضدهم وأخرجهم من المحافظة، ولكن بعد الحرب التى اعلنتها جماعة الحوثيين على الجنوب عادت عناصر التنظيم إلى المحافظة.
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