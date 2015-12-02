حملة مكبرة بالبحيرة وضبط 294 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 294 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بمركز بدربالبحيرة.

وشن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط " صاحب شركة طيبة الخضراء للتجارة والمشروعات الزراعية كائنة بطريق المطار دائرة مركز بدر لحيازته 294 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتحرر المحضر 12541/2015جنح مركز بدر .

وتم ضبط صاحب محل مواد غذائية كائن ببندر دمنهور لحيازته 80 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 17363/2015 جنح قسم دمنهور.

كما تم ضبط صاحب مخبز بلدى كائن ببندر دمنهور لقيامه بتجميع 27 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين بغرض التلاعب فى الحصص المقرره لهم و تحرر المحضر 18687/2015 جنح قسم دمنهور.