ربة منزل تقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، برئاسة الرائد محمد أبوالعطا، رئيس مباحث المركز، وبإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، من كشف غموض العثور على جثة لرجل فى الخمسينات داخل منزله مخنوقا وبجواره بعض الخمور، حيث توصلت التحريات أن وراء الواقعة، زوجته العشرينية وعشيقها من محافظة المنيا وراء ارتكاب الجريمة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بالعثور على جثة لرجل فى الخمسينات داخل منزله بناحية قرية بنى حميل، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التى قادها العقيد صلاح أبوالقاسم، وكيل فرع بحث الجنوب ، والرائد محمد أبوالعطا، رئيس مباحث المركز، بورود بلاغا من ربة منزل عن وفاة زوجها حازم خ. ع . أ . – 53 عاما – عامل – وشهرته "ابوالليف" بالطابق الأرضى ، وأوردت أن بعض الأشخاص فى تمام الساعة الواحدة ليلا قاموا بالحضور والتواصل معه ، وفى الصباح وجدته جثة هامدة.

ونظرا لما يشكله الحادث من خطر على الأمن العام، تم وضع خطة بحث من أهم بنودها فحص علاقات المجنى عليه وخلافاته مع الأخرين وعلاقات زوجته، وتوصلت الجهود إلى أن وراء الواقعة سحر ع . ه. 29 – عاما – ربة منزل - زوجته، حيث اعترفت أنها قامت بوضع المخدر له فى العصير، ثم قامت بنقله بمساعدة عزت. م .ع. 42 عاما - عامل ويقيم بمحافظة المنيا ح" له شقيقته بنفس العمارة" بنقله للطابق الأرضى وقاموا خنقه بالشال، ووضع بعض زجاجات الخمور بجوار الجثة، لإيهام رجال الشرطة أن مرتكب الواقعة من الخارج.

وأوضحت الزوجة، أن هناك علاقة عاطفية تربطها بالمتهم الثانى منذ سنوات، عندما كان زوجها يعمل بدولة الكويت.

تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط المتهم الثانى الهارب.

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