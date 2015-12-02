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مقتل 27 وإصابة 36 جنديا بالقوات الخاصة الليبية خلال شهر نوفمبر الماضى

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مقتل 27 وإصابة 36 جنديا بالقوات الخاصة الليبية خلال شهر نوفمبر الماضى مقتل 27 وإصابة 36 جنديا بالقوات الخاصة الليبية خلال شهر نوفمبر الماضى

لقى 27 جنديا بالقوات الخاصة بليبيا مصرعهم وأصيب 36 آخرون خلال الاشتباكات مع قوات "مجلس شورى ثوار بنغازى" بمحاور القتال المختلفة خلال نوفمبر الماضى.

وقال المتحدث الرسمى للقوات الخاصة الليبية(الصاعقة)، العقيد ميلود الزوى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أنه قتل 27 جنديا بقوات الصاعقة وأصيب 36 آخرون جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وانصار الشريعة فى محاور القتال بالليثى بوهديمه بوعطنى المهشهش سى فرج خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأضاف الزوى، أن تم عرضهم على الطب الشرعى الذى صرح بدفنهم، وأن الجرحى إصابتهم كانت بين الخفيفة والمتوسطة وقدمت لهم الإسعافات الاولية، وغادر المستشفى العديد منهم، وهناك حالات تحت الرعاية الطبية مازالت بالمستشفى.

وتقدم الزوى بخالص العزاء لأسر الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
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