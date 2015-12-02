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روسيا تبدأ مشاورات حول قرار أممى جديد لقطع التمويل عن داعش

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روسيا تبدأ مشاورات حول قرار أممى جديد لقطع التمويل عن داعش روسيا تبدأ مشاورات حول قرار أممى جديد لقطع التمويل عن داعش

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين أن الوفد الروسى فى المنظمة بدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين حول صياغة وتبنى مشروع قرار جديد يهدف إلى مراجعة مدى تنفيذ القرار السابق الخاص بقطع التمويل عن تنظيم داعش.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن تشوركين القول: "نحن غير راضين عن كيفية تنفيذ القرار 2199 الذى تم اعتماده بمبادرة من طرفنا. ونريد تشديد الرقابة على تنفيذ ما تضمنه هذا القرار من إجراءات".

وقد تبنى مجلس الأمن فى 12 شباط/فبراير الماضى بالإجماع القرار 2199 القاضى بقطع التمويل عن تنظيمى داعش وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار المسروقة والفديات.

ويطالب القرار بتجريم كل من يشترى النفط من "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات المتطرفة، ويطالب أيضاً بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.
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