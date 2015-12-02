نائب الرئيس اليمنى: البلاد تمر بمرحلة استثنائية ولا مجال للخطأ

أكد خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء أن اليمن يمر بمرحلة استثنائية للغاية ولا يجب أن نسمح للخطأ أن يتكرر ولا مجال للخوف والقلق فهى من أسباب بقائنا فى دوامة العبث والصراع الداخلى ولن نخرج منها إلا بتضافر الجهود وإخلاص النوايا للوطن دون غيره.

وقال بحاح، فى بيان على صفحته بالفيسبوك " أنه لا مغريات لذى عقل تدعو لتحمل المسئولية فى مثل هذه الظروف الصعبة وظروف استثنائية هى التى أوجدتنا فيها، فلا بديل عن الاستجابة لنداء الوطن وأبنائه، وقد أقسمنا أمام الله أن نحافظ على الوطن وسلامة أبنائه ولن نخون تلك الأمانة ونحن ندرك أننا لن نكون عند مستوى الرضى فى ظل هذه التحديات الكبيرة ومع ذلك ستبقى القافلة تسير وسنبقى نبذل قصارى الجهد لصون الأمانة ونسأل الله أن يعيننا عليها".

وأضاف " أن الوطن هو الذى نناضل من أجله ودماء طاهرة سالت لينعم أبناؤه بالأمن والعيش الكريم وثورات قامت ضد حكم الفرد والاحتلال ورفض الشعب المليشيات المسلحة التى أرادت أن تستأثر بالوطن عنوة وما زال الكثير منا لم يستوعب الدرس".

وأكد بحاح أنه يجب أن ينتهى هذا العبث وسنعمل على تحقيق ذلك ويوم أن نعجز عن دفعه سنكون أكثر وضوحا مع شعبنا وإخواننا ومع أنفسنا قبل ذلك.

>وكانت أنباء قد ترددت أن رئيس الوزراء رفض التعديلات التى أجراها أمس الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى على حكومته أثناء تواجد بحاح فى باريس، وأنه سيصدر بيانا يرفض فيه التعديلات، ولكن جاء البيان ليؤكد أنه مستمر فى تحمل المسئوليات فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن وأنه سيذل كافة الجهود للحفاظ على الوطن وسلامة أبنائه.

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