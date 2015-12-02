مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات فى ندوة بشركة مياه الشرب فى سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع مديرية القوى العاملة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ندوة تثقيفية تناقش مخاطر الادمان على الصحة والمجتمع.

جاء ذلك فى إطار الخطة القومية لخفض الطلب على تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

صرح بذلك المهندس ناجح ابراهيم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أنه حضر الندوة جميع رؤساء حملات السيارات بالشركة وكذلك عدد من السائقين يمثلون جميع افرع الشركة حيث تم التعرف على المخاطر النفسية والاجتماعية للادمان والاثر الصحية السلبية للتعاطى.

وفى نهاية الندوة تم مطالبة الحضور بضرورة التوعية للتصدى الى تلك الظاهرة الى تسعى الى تفكيك المجتمع المصرى والقضاء عليه.