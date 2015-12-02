الإندبندنت : بريطانيا تدخل حرب ضد داعش بمعلومات فقيرة وغاراتها لن تشكل فارقًا حقيقيًا ضد التنظيم

نشرت صحيفة “الإندبندنت” مقالًا تحت عنوان “بريطانيا على شفا الدخول في حرب طويلة في سوريا بناء على تفكير متفائل ومعلومات فقيرة”.

وقال مراسل الصحيفة في منطقة الشرق الأوسط باتريك كوبيرن، في مقاله، إن الغارات الجوية البريطانية لن تكون أبدا بتلك القوة التى تجعلها أمرا يشكل فارقًا كبيرًا ضد تنظيم داعش، و إن الأهمية الأكبر للمشاركة في قصف سوريا هي أنها تشكل بداية لدخول بريطانيا ساحة الحرب مع التنظيم وهي الحرب التى قد تكون طويلة”.

وأوضح “كوبيرن” وفقًا للمقال الذي نقلته “بي بي سي عربي” عن الإندبندنت، أن أسلوب حكومة كاميرون هو نفس الاسلوب الذي دخلت به بريطانيا حربين صغيرتين لكنهما غير ناجحتين في العراق وأفغانستان منذ عام 2003.

مشيرًا إلى أنه تماما كما حدث في العراق وأفغانستان فإن بريطانيا تدخل الحرب في سوريا دون شريك سوري واضح وهو ما يجعلها أيضا كما حدث في السابق تحت رحمة الظروف التى يشارك في تشكيلها عدد كبير من أطراف الصراع وكل منهم له مصالح أهداف تتعارض بشكل كبير مع الأطراف الأخرى.

ويخلص كوبيرن، إلى أن بريطانيا توقعت في بداية الصراع أن نظام الأسد شارف على الانهيار لكن حاليا يعتبر الجيش السوري هو أكبر قوة عسكرية في سوريا ويحظى بدعم القوات الجوية الروسية.

وأضاف المراسل في مقاله، إنه رغم كل ذلك فإن الجيش السوري غير قادر على الفوز بالحرب في سوريا كما أن نظام الأسد لن ينهار قريبا وهذه هي طبيعة الصراع الذي ستشارك فيه بريطانيا لكن بفهم محدود للمخاطر التى ستواجهها بسبب ذلك.