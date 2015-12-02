محافظ دمياط : إعادة تأهيل الشارع الحربى بعد انتهاء تجديد خطوط مياه الشرب

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إنه تم البدء في تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله بالشارع الحربي بمدينه دمياط بعد أن تم الإنتهاء من خطة إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب وتغيير مواسير المياه الاسبستوس القديمة إلى مواسير p.v.c بأقطار واسعة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه طلب من المهندس ضياء عوض مدير عام الطرق، بسرعه تنفيذ هذة الأعمال لسيولة الحركة المرورية، حيث أن هذا الطريق من الطرق الحيوية وعليه حركة مرورية بصفة مستمرة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التعاقد مع عدد من شركات المقاولات العاملة بالمحافظة للقيام بأعمال رد الشئ لأصله بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة لإصلاح وصيانة كافه عيوب الطرق والحفر والمطبات الناتجة عن أعمال المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء، حيث تبلغ تكلفة هذة الأعمال كمرحله أولى 4.1 مليون جنيه، وسيتم استكمال كافه أعمال رد الشئ لأصله بنطاق المحافظة.

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