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القبض على طليقة لاعب مشهور وشقيقتها يمارسون الدعارة في شقة بالمهندسين

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القبض على طليقة لاعب مشهور وشقيقتها يمارسون الدعارة في شقة بالمهندسين القبض على طليقة لاعب مشهور وشقيقتها يمارسون الدعارة في شقة بالمهندسين

للأسف أن الدعارة ظاهرة قديمة وتتغير أساليبها وأسمائها على مر السنين قد يكون الفقر احد الأسباب القوية لوقوع النساء في هذة الممارسة والظروف المعيشية الصعبة ولكن نجد من يستخدمها كتجارة لكسب المال والعيش برفاهية وتجتهد مباحث الأداب للقضاء على هذة الظاهرة بقدر المستطاع ونجحت في القبض على العديد من اللذين يستغلون الفتيات والنساء لاحتياجهم المال وفي مساء يوم الاربعاء قام اللواء أمجد شافعي مدير الادارة العامة لمباحث الاداب بالقبض علي سيدتان يمرسان الدعارة بشقة في المهندسين.

وتبين من التحقيقات ان احدهما طليقة أشهر لاعب سيرك في والثانية شقيقتها وهم مدمنين يتعاطون مخدر الهيروين ويعملان بأحد الملاهي الليلية وبعد مداهمت الشقة وتفتيش السيدتان عثر بحوزتهم علي مبلغ مالي 2000جنية وعلي تذكرتين مخدر وايضا بعض الملابس الداخلية وتم اصتصاحبهم الي القسم .

واعترفوا أنهم هم وبعض الخارجين عن الاداب العامة قامواباستجار شقة في المهندسين وجعلوة وكرا للممارسة الدعارة بمقابل مدي 2000جنية في المرة وبعد اتخاذ الاجرات القانونية قام اللواء ذكريا أوزينة بعرضهم عل النيابة التى باشرت معهم التحقيقات.

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