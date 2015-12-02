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دراسة: الحيوانات الأليفة تجعل الأطفال أكثر نشاطاً وأقل قلقاً وذكاء

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دراسة: الحيوانات الأليفة تجعل الأطفال أكثر نشاطاً وأقل قلقاً وذكاء دراسة: الحيوانات الأليفة تجعل الأطفال أكثر نشاطاً وأقل قلقاً وذكاء
كشفت دراسة علمية حديثة، أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تحمى طفلك من القلق فى مرحلة الطفولة، وذلك وفقاً للدراسة التى نشرت مؤخراً من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة، أن الأمراض النفسية والسمنة والمخاوف الصحية العامة تبدأ فى مرحلة الطفولة، لذلك هناك حاجة إلى نهج للوقائية المبكرة من هذه الأمراض فى هذه المرحلة.

ووجدت دراسة سابقة، أن هناك علاقة بين تربية الكلاب الأليفة والفوائد الصحية للبالغين، وفقاً لدائرة الصحة العامة فى الولايات المتحدة (USPHS).

وفى أستراليا والمملكة المتحدة، وجد الباحثون أن تربية الكلاب ترتبط مع زيادة النشاط البدنى بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-12 سنة وتعزيز صحة مؤشر كتلة الجسم (BMI) فى الفئة العمرية 5-6 سنوات، وذلك بسبب المشى واللعب والنشاط.

وأشار الباحثون إلى أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تحفز الحوار، وتخفف القلق الاجتماعى، كما تميل الكلاب أيضا لمتابعة الإشارات التواصلية للإنسان، والتى يمكن أن تساعد فى التنمية العاطفية.

وأضاف الباحثون أن التفاعل مع الكلاب يقلل من مستويات هرمون الكورتيزول، وهذا يترتب عليه أنخفاض القلق والتوتر.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى“Medical News Today”.

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مصر 365