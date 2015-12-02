أرقام يجب أن يعرفها المتزوجون.. أبرزها عدد الحيوانات المنوية اللازمة للحمل

كشف الدكتور ممدوح صبرى، استشارى أمراض النساء والتوليد مستشفى المطرية التعليمى ومعهد ناصر، دكتوراه أمراض النساء والتوليد جامعة عين شمس وفرنسا عن مجموعة من الأرقام التى تهم كل الأشخاص المتزوجين بخصوص صحتهم الإنجابية ولا يسعهم جهلها.

وفيما يتعلق بالرجال، أكد د.ممدوح أن الحد الأدنى المطلوب من الحيوانات المنوية لحدوث الحمل يقدر بنحو 15 مليون حيوان منوى فى السنتيمتر المكعب طبقاً لما أكدته منظمة الصحة العالمية WHO، وفيما يتعلق بحجم السائل المنوى فيجب أن يبلغ حجمه على الأقل ما بين 2 أو 4 إلى 6 سنتيمتر مكعب، ويمكن للرجال التعرف على القياسات الخاصة بهم من خلال إجراء تحليل السائل المنوى.

وكما أوضح استشارى أمراض النساء والتوليد أن نسبة نجاح الحمل فى العالم تبلغ 23% شهرياً وفقاً لأخر الإحصاءات، بينما تبلغ احتمالات نجاح أطفال الأنابيب 41% بالنسبة للسيدات اللاتى يقل عمرهن عن 30 عاماً، وأما فرص نجاح التلقيح الصناعى والسيدات اللاتى تعانين من وجود أجسام مضادة فى عنق الرحم أو الرجال الذين يعانون من قلة الحيوانات المنوية أو بطء حركتها فهى تتراوح بين 10 إلى 15%..

وأكد د.ممدوح صبرى أن الحيوانات المنوية تنتج كل يوم داخل خصية الرجل، ولذا فلا مشكلة إطلاقاً من ممارسة الجنس كل يوم، وخاصة أن الحيوانات المنوية تظل على قيد الحياة داخل الرحم لمدة 3 أيام، وتتدفق إلى البويضة التى تستقر داخل قناة فالوب كل 3 دقائق على صورة نبضات، تحتوى كل نبضة على حوالى 80 ألف حيوان منوى.

ولتعزيز فرص حدوث الحمل، ينبغى أن يمارس الزوجان العلاقة الحميمة بمعدل مرة أو مرتين فى اليوم وحتى مرة كل 3 أيام، وخاصة فى اليوم العاشر أو الحادى عشر للدورة الشهرية إلى اليوم الخامس عشر أو السادس عشر من بداية الدورة.

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