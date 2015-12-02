دراسة: لا توجد فروق عامة بين عقل الذكر والأنثى

كشفت دراسة جديدة، أنه إذا كان يتردد أن الرجال ينتمون إلى كوكب المريخ، فإن النساء قد لا ينتمون إلى كوكب الزهرة، إذ أشارت إلى أن ثمة اختلافات ضئيلة فى بنية عقل الجنسين.

ونقلت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن باحثين قولهم، "إنه بينما تظهر أجزاء محددة الاختلافات بين الجنسين، إلا أن عقل الشخص نادرا ما يحتوى على كل صفات "الذكر" أو كل صفات "الأنثى" وبدلا من ذلك فهو من المرجح أكثر أن يكون مزيجا- فبعض الأشياء أكثر شيوعا لدى السيدات والبعض الآخر أكثر شيوعا لدى الرجال، والبعض مشترك لدى الجنسين.

ونسبت الصحيفة إلى الدكتورة دافنا جونز قولها، إن هذا يتناقض مع فكرة أن العقول يمكن أن تقسم بدقة إلى نوعين (الجنسين) .

واستخدم فريق البحث فحوصات الرنين المغناطيسى لأكثر من ألف و400 عقل وركزوا على الصفات التشريحية أكثر من كيفية عمل العقل، وسجلوا صفات متنوعة مثل سمك نسيج المخ أو حجم أجزاء مختلفة منه.

وخلص الفريق إلى أن الأمر الأكثر شيوعا لعقل الشخص هو أنه يسجل من صفات الذكر والأنثى أكثر من كونه يظهر ترتيبا يشير إلى صفات جنس محدد بعينه.

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