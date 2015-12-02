بالفيديو والصور.. نكشف كهوف وسراديب التنقيب عن آثار الجبل الغربى فى سوهاج

رصدت كاميرا "اليوم السابع" بسوهاج سراديب ومغارات التنقيب عن الآثار بالجبل الغربى، والتى حولت الجبل الصلد إلى شوارع ودروب، للوصول إلى كنوز الفراعنة من ثماثيل حجرية، وذهبية وبيعها وتحقيق الغناء الحرام.>واجتاحت حمى التنقيب عن الآثار كافة طوائف مجتمع الصعيد، من مثقفين وجهلاء ومزارعين، ورجال أعمال، الأمر الذى فتح الباب أمام النصابين والدجالين لممارسة أعمالهم والاستيلاء على أموال الواهمين والتى تبدأ من أعمال الحفر والتنقيب، وتستمر لشهور وسنوات، وعندما يضيع الأمل يحاول الدجال إحياءه من جديد واهما إياهم بأن هناك رصدا هو من يعطل عملية الوصول للكنز، ويعيدون الكرة من جديد.>كما رصدت كاميرا "اليوم السابع" وجود آثار إقامة كاملة بأماكن الحفر من خلال مناطق لإعداد الشاى والطعام، وأعقاب السجائر وبعض الأماكن الأخرى التى اتخذها المنقبون للنوم بداخلها .



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