القصاص حق لوطن فجع في أبنائه

تعددت مسميات التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية واختلفت أدوارهم ومواقع أهدافهم إلا أن حماة الوطن كانوا ومازالوا – بفضل الله - أمامهم سياجاً منيعاً ولدينهم ووطنهم درعاًَ حامياً حملوا أرواحهم على أكفهم وواجهوا الإرهاب الشنيع في شماله وجنوبه وشرقه وغربه ضحوا بدمائهم الزكية وأرخصوا أرواحهم الغالية لينعم الوطن بأمنه واستقراره رغم أنف الكارهون والحاقدون.

المواجهة الأمنية في المباركية

الشهيد ماجد مرجان التيماني من محافظة تيماء أحد أفراد جنودنا البواسل الذين سطروا بتضحياتهم أنبل وأخلد قصص الذود على الأوطان حيث لبى نداء ولاة الأمر متقدماً زملاءه أثناء المواجهة الأمنية في المباركية بالمنطقة الشرقية ليستشهد بتاريخ 2/8/1426 مدافعاً عن وطنه بعد وصوله في اليوم ذاته قادماً من منطقة تبوك حيت تم آنذاك طلب تعزيزات أمنية من قوات الطوارئ الخاصة بتبوك.

وتقول والدة الشهيد ماجد بالرغم من مرور أحد عشر عاماً على استشهاد أبني ماجد إلا أنه حاضر بسيرته ومواقفه في جميع مجالسنا مؤكدة أنه لم يغب يوماً عن بالها لكنها صابرة ومحتسبة ومطمئنة كونه مات شهيداً بفضل الله وقالت: إن أبنها ماجد- 27عاماً- كان نعم الأبن البار بوالديه والحنون على أخوته واصفة نبأ فقده بالفجيعة بكل ما تعنية تلك الكلمة.

القصاص حق للوطن

وقالت: إن القصاص من القتلة هو حق للوطن قبل أن يكون حقاً للشهداء ولأسرهم فالوطن أيضاً فجع بفقد أبنائه مبينة أن القصاص هو الحل الناجع مع تلك الفئات الضالة والباغية، وأضافت قولها: "والله لو سمح لي أن أقتص منهم لفعلت" ولكن الخير كل الخير في قادتنا ورجال أمننا الذين بذلوا كل ما يمكن من أجل تكفيف دموعنا وتجفيف منابع الإرهاب، داعية الله أن ينصرهم بنصره ويعزهم بعزه ويسدد رميهم أنه على ذلك لقدير.

محاكمة المخططين والمحرضين

كما أشار والد الشهيد العم مرجان التيماني أن القصاص العادل من تلك الفئة الباغية أمر يثلج صدورهم متمنياً أن يكون متواجداً أثناء تنفيذ تلك الاحكام في حق كل من خطط وحرض ودعم ونفذ العمليات الإرهابية والتي راح ضحيتها الكثير من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين صغاراً وكباراً مؤكدا أننا مع القصاص الرادع لمن أضر وأفسد وعبث بأرواح وممتلكات الوطن فلا نية للصفح أو العفو عنهم ونحمد الله أن أبناءنا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون وهم قتلة إلى جهنم وبئس المصير، كما ثمن مرجان في حديثه ل"الرياض" حرص الحكومة الرشيدة ومواقفها الدائمة لنبذ الارهاب واقتلاع شوكته ومحاربة تلك الفئات الضالة دون أن تدخر جهدا أو مالا كما حمدالله على ما ننعم به من وحدة وطنية لا مثيل لها.

وقال لن تغيب عن ذاكرتي حرص ولي العهد الأمير محمد بن نايف على قدومه بالرغم من تعدد أعماله لتعزيتنا والوقوف بجانبنا في مصابنا الذي هو مصاب الجميع ولهذا نقول ونؤكد أن القصاص من الإرهابين هو حق الوطن أولاً وأخيراً، مؤكداً انه يعتز دائماً بصورة الأمير محمد بن نايف أثناء عزاء الشهيد وأنهم يعجزون عن شكره لما يلاقونه كأسر شهداء من مساندة ووقفات حانية تجبر مصابهم، سائلاً الله العلي القدير أن يمد قادتنا بالصحة والعافية وأن يديم نعمة الأمن والأمان علينا جميعاً.