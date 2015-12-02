القبض على 6 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين وضبط 120 هاربا بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 6 عاطلين وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط 6 عاطلين بدائرة مركزى رشيد وكفر الدوار وبحوزتهم 3 طرب حشيش و55 لفافة هيروين و58 قطعة حشيش تزن 1 كيلو جرام بالبحيرة بقصد الاتجار، وتحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط 120 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1519 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهـاء رخصة قيادة.

وتمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم 164521 ملاكى البحيرة ماركة سوزوكى بيضاء اللون موديل 2010 (فر قائدها هارباً) بالكشف عنها تبين أنها مطموس الشاسيه وتحمل موتور رقم 4650 A-00171 B (مجهولة المصدر)، وتحرر المحضر رقم 22636/2015 جنح قسم دمنهور.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والعميد مجدى محيى وكيل المرور، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.