تشديدات أمنية بمحيط اللجان بالعريش وبئر العبد فى ثانى أيام انتخابات الإعادة

شهدت مختلف مناطق العريش وبئر العبد، التى تجرى بها اليوم ثانى أيام انتخابات الإعادة على 3 مقاعد برلمانية فى الدائرتين، تشديدات أمنية، وانتشرت قوات أمنية حول مقرات اللجان، وتواصل إغلاق الشوارع والطرق المؤدية للجان والمارة من أمامها، وجابت دوريات الكشف عن المفرقعات شوارع المدن والقرى التى تقع بها لجان انتخابية، وأقامت كردونا أمنيا بمحيط 300 مترا حول كل لجنة، كما قامت لجنة من مرور شمال سيناء برفع كافة السيارت المتواجدة بشوارع قريبة من المقرات الانتخابية.

وانتشر جنود حراسة على مدخل كل لجنة وخصصت ببعض اللجان بوابات إلكترونية للكشف على المفرقعات وأخرى يتم الكشف بواسطة أجهزة بحوزة جنود الحراسة، كما تواجدت سيدات منتدبات من مصالح حكومية للكشف عن شخصية السيدات المنتقبات اللواتى يشاركن فى الانتخابات.

وأعلنت مصادر مسئولة بغرفة عمليات شمال سيناء، أن نسبة الإقبال على التصويت بلجان الإعادة بالانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء، فى اليوم الأول، بلغت 19%، حيث أدلى 30 ألفا و24 ناخبًا بأصواتهم فى الانتخابات.

ووصلت نسبة التصويت بالدائرة الأولى بالعريش إلى 15.53% حيث أدلى 16 ألفا و446 ناخبا بأصواتهم بلجان العريش، وفى الدائرة الثالثة ببئر العبد ورمانه بلغت نسبة التصويت 26.14 % حيث أدلى 13 الفا و578 ناخبًا باصواتهم بلجان بئر العبد ورمانة.

وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتين من الـ 4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش"المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 ألف ناخب و63 ألف و341 ناخبا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

- بالفيديو.. إجراءات أمنية مشددة بلجنة السيسى الانتخابية بمصر الجديدة

>

-عمليات الداخلية: انتظام كافة الخدمات الأمنية بجميع اللجان الانتخابية

>

- اشتعال حرب التصريحات قبل اعلان اسماء المعينين بالبرلمان .. سيف اليزل : "هناك مشكلة فى تعيين صباحى وشكر الله" .. التيار الشعبى :تصريحه "تحرش سياسى" بحمدين .. وصحوة مصر والكرامة يرفضان التعيين

>

-رفعت السعيد: لا أتوقع تعيين أحد من القيادات اليسارية بمجلس النواب

>

- "النور": ظاهرة الرشاوى المالية انتشرت بكثرة فى مرحلة الإعادة

>

-تكثيف أمنى أمام اللجان الانتخابية بمنطقة السلام ثانى أيام جولة الإعادة

>

>