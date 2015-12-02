الأسد: تنظيم «داعش» بدأ في التراجع عقب تدخل موسكو و«أردوغان» فقد أعصابه

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن دخول روسيا الحرب الدائرة في بلاده غير توازن القوى على الأرض.

وأضاف الأسد ، في مقابلة مع التلفزيون التشيكي “إن تنظيم “داعش” بدأ في التراجع عقب تدخل موسكو” ، لافتا إلى أن الجهود العسكرية الروسية كانت فعالة بالمقارنة مع غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال الأسد إنه “منذ بدء هذا التحالف ، توسع داعش وارتفع عدد المنضمين إليه من سائر أنحاء العالم، وعلى النقيض من ذلك، فمنذ بداية مشاركة الروس في العملية نفسها المسماة الحرب على الإرهاب وداعش وجبهة النصرة في حالة انحسار”.

وردا على سؤال حول إسقاط مقاتلات تركية لطائرة روسية الأسبوع الماضي ، أوضح الأسد أن الوضع الجديد جعل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان “يفقد أعصابه” .

وقال ، فى تصريحاته التى أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي صباح اليوم الاربعاء ، إن “فشل أردوغان في سوريا، وفشل مجموعاته الإرهابية يعني نهاية حياته السياسية، ولذلك أراد أن يفعل أي شيء لوضع العراقيل في وجه أي نجاح ، ولذلك فعل ما فعله.”

وأضاف الرئيس السوري ” إن الحرب ضد الإرهاب مستمرة، وستكون المشاركة الروسية الداعمة أقوى”، معربا عن حزنه لوضع اللاجئين السوريين الذين فروا من الصراع الدائر منذ عام 2011.