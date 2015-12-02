بدأ فتح اللجان لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية

بدأت اللجان العامة والفرعية صباح اليوم الأربعاء، أبوابها لاستقبال الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2015، والتي بدات أمس الثلاثاء ف 13 محافظة.

انطلقت، الثلاثاء، جولة الإعادة من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية،السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والتي تستمر لمدة يومين. تشمل جولة الإعادة 99 دائرة انتخابية، لحسم 213 مقعدًا، ويتنافس عليها 426 مرشحًا، ويبلغ عدد المقار الانتخابية 12 الفًا و496 مقًرا، وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط، بعد أن حسمت قائمة «في حب مصر» جميع المقاعد على القوائم.