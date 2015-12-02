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الأسد: فشل ميليشيا أردوغان بسوريا أفقد الرئيس التركى أعصابه

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الأسد: فشل ميليشيا أردوغان بسوريا أفقد الرئيس التركى أعصابه الأسد: فشل ميليشيا أردوغان بسوريا أفقد الرئيس التركى أعصابه
قال الرئيس السورى بشار الأسد أن دخول روسيا فى الحرب الدائرة فى بلاده غير توازن القوى على الأرض.

وأضاف الأسد، فى مقابلة مع التلفزيون التشيكى "إن تنظيم "داعش" بدأ فى التراجع عقب تدخل موسكو"، لافتا إلى أن الجهود العسكرية الروسية كانت فعالة بالمقارنة مع غارات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة.

وأوضح الأسد إنه "منذ بدء هذا التحالف، توسع داعش وارتفع عدد المنضمين إليه من سائر أنحاء العالم، وعلى النقيض من ذلك، فمنذ بداية مشاركة الروس فى العملية نفسها المسماة الحرب على الإرهاب وداعش وجبهة النصرة فى حالة انحسار".

وردا على سؤال حول إسقاط مقاتلات تركية لطائرة روسية الأسبوع الماضى، أوضح الأسد أن الوضع الجديد جعل الرئيس التركى رجب طيب إردوغان "يفقد أعصابه".

وقال، فى تصريحاته التى أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى صباح اليوم الاربعاء، أن "فشل أردوغان فى سوريا، وفشل مجموعاته الإرهابية يعنى نهاية حياته السياسية، ولذلك أراد أن يفعل أى شيء لوضع العراقيل فى وجه أى نجاح، ولذلك فعل ما فعله."

وأضاف الرئيس السورى " أن الحرب ضد الإرهاب مستمرة، وستكون المشاركة الروسية الداعمة أقوى"، معربا عن حزنه لوضع اللاجئين السوريين الذين فروا من الصراع الدائر منذ عام 2011.
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