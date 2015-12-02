خبراء فى الأمم المتحدة: نحو 3 آلاف مقاتل لداعش فى ليبيا

لجماعة داعش نحو ألفين الى ثلاثة آلاف مقاتل فى ليبيا، وكانت قد أظهرت عزمها على السيطرة على مزيد من الأراضى فى البلد الواقع فى شمال أفريقيا - لكنها ليست اللاعب الوحيد وسط العديد من الفصائل المتحاربة، وفقا لتقرير خبراء فى الأمم المتحدة صدر امس الثلاثاء.

وقال الخبراء الذين يراقبون العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة ضد القاعدة والجماعات التى تستلهم فكرها فى تقرير الى مجلس الأمن بأن جماعة داعش تستفيد من دعوتها وفظاعاتها فى العراق وسوريا وتشكل "تهديدا واضحا على المديين القريب والبعيد فى ليبيا."

وترى القيادة المركزية للجماعة ان ليبيا "أفضل" فرصة لتوسيع ما يسمى بالخلافة خارج سوريا والعراق، وفقا للخبراء.

وحذر التقرير الصادر فى 24 صفحة من أن الجماعة "تواجه مقاومة قوية من السكان فضلا عن الصعوبات التى تواجهها فى إقامة تحالفات محلية والحفاظ عليها - وشدد التقرير على ان التهديد "بحاجة الى تقييم واقعي."

ومع ذلك، قال الخبراء ان ثمة قلقا من انتشار جماعة داعش فى ليبيا نظرا للموقع الإستراتيجى للبلاد على البحر المتوسط واستخدامها كنقطة عبور فى شمال أفريقيا.

ان السيطرة على مزيد من الأراضى لن يمنح جماعة داعش والجماعات المرتبطة بالقاعدة تأثيرا إضافيا فى الصراع الدائر فى شمال أفريقيا والساحل فحسب، بل يمنح المتطرفين مركزا جديدا خارج منطقة الشرق الأوسط، وفقا للخبراء.

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