نائب دائرة المنتزة أول: قوانين التظاهر والخدمة المدنية تحتاج لمناقشة فى مجلس النواب

قال البرلمانى إبراهيم عبد الوهاب النائب عن دائرة المنتزة أول، أن اللائحة القديمة للمجلس غير دستورية و غير منطقية وتعطى صلاحيات كثيرة لرئيس المجلس، مشيراً إلى انتظار ظهور نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، لانعقاد البرلمان وبدء الجلسة الاجرائية ومناقشة اللائحة الداخلية للمجلس التى يتم من خلالها تحديد مهام رئيس المجلس، و الموكلين بعد مناقشتها.

وأوضح عبد الوهاب فى تصريحات خاصة، ضرورة مناقشة عدد من قرارات القوانين التى صدرت فى غياب مجلس الشعب والتى حدث عليها جدال كبير من مختلف فئات الشعب وأهمها قانون التظاهر والخدمة المدنية.

وقال عبد الوهاب أن هناك قوانين نص عليها االدستور تحتاج أن ينظر اليها البرلمان وأن يضع قوانينها واهمها قوانين بناء الكنائس واحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وقانون العدالة الانتقالية، بالإضافة الى قانون الادارة المحلية وكيفية حل مشكلات الواقعة فى الاجهزة الرقابية التى يعانى منها المواطن بشكل يومى.