أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 11 قضية تموينية فى حملة موسعة على الأسواق بأسوان

Google+ Print
ضبط 11 قضية تموينية فى حملة موسعة على الأسواق بأسوان ضبط 11 قضية تموينية فى حملة موسعة على الأسواق بأسوان
شنت الأجهزة الأمنية حملة تموينية مكبرة على الأسواق بدائرة قسم أول بمدينة أسوان، خلال الـ24 ساعة الماضية.

شارك فى الحملة قيادات مديرية أمن أسوان وضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع مجلس المدينة وقطاعى الصحة والرقابة التموينية والجهات المعنية مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 قضية تموينية شملت تحرير 5 قضايا لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن السلع المعروضة، وضبط قضيتين لعدم وجود تراخيص خاصة بنشاط المنشآت، وضبط قضيتين لعدم وجود سجل تجارى لأنشطة تجارية، وتحرير قضيتين لأصحاب وعمال المحلات لعدم حملهم شهادات صحية وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها

حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها