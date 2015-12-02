ضبط 11 قضية تموينية فى حملة موسعة على الأسواق بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية حملة تموينية مكبرة على الأسواق بدائرة قسم أول بمدينة أسوان، خلال الـ24 ساعة الماضية.

شارك فى الحملة قيادات مديرية أمن أسوان وضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع مجلس المدينة وقطاعى الصحة والرقابة التموينية والجهات المعنية مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 قضية تموينية شملت تحرير 5 قضايا لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وضبط قضيتين لعدم وجود تراخيص خاصة بنشاط المنشآت، وضبط قضيتين لعدم وجود سجل تجارى لأنشطة تجارية، وتحرير قضيتين لأصحاب وعمال المحلات لعدم حملهم شهادات صحية وجارى العرض على النيابة العامة.