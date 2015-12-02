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رئيس الوزراء يغادر اليوم إلى السعودية لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون

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رئيس الوزراء يغادر اليوم إلى السعودية لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون رئيس الوزراء يغادر اليوم إلى السعودية لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون
يتوجه المهندس شريف إسماعيل، صباح اليوم الأربعاء، إلى يرافقه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين والسعودية من بينها توقيع اتفاقيتين فى مجال الكهرباء بين الجانبين، وذلك فى اطار اتفاقية " إعلان القاهرة" بين مصر والسعودية، ويعود رئيس الوزراء عقب توقيع هذه الاتفاقيات إلى القاهرة مساء الأربعاء.

كان نص إعلان القاهرة الذى تم الاتفاق عليه بين الدولتين مؤخراً، يتضمن عدد من المحاور من بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكرى، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات فى مجالات الطاقة والربط الكهربائى والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين، والعمل على جعلهما محورًا رئيسيًا فى حركة التجارة العالمية.

وتضمن الإعلان أيضا، تكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية، بهدف تدشين مشروعات مشتركة، وتكثيف التعاون السياسى والثقافى والإعلامى بين البلدين، لتحقيق الأهداف المرجوة فى ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التى تفرضها المرحلة الراهنة، وتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

- رئيس الوزراء يبدأ غداً أولى جولاته الخارجية للسعودية وجنوب أفريقيا.. شريف إسماعيل يشهد توقيع اتفاقيات مع الرياض بقطاع الكهرباء وفق "إعلان القاهرة".. ويشارك بمنتدى جنوب أفريقيا للتعاون مع الصين

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مصر 365

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