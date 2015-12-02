مميش: تحميل وتفريغ 341 ألف طن بقناة السويس الجديدة خلال شهر أكتوبر 2015

أعلن الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس الجديدة شهدت خلال شهر أكتوبر 2015 تحميل وتفريغ 341 ألفًا و25 طنًا من البضائع المتجهة جنوبا لمناطق مختلفة.

وكشف تقارير ملاحى صادر عن هيئة قناة السويس، أن مناطق التحميل فى القناة الجديدة شهدت بضائع محملة قدرها 341 ألفًا و25 طنًا، حيث شهدت منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط بضائع قدرها 4634 ألف طن، ومنطقة شمال البحر المتوسط بضائع قدرها 6946 ألف طن، ومنطقة غرب وجنوب غرب البحر المتوسط 3353 ألف طن.

كما شهدت منطقة البحر الأسود، تحميل بضاعة قدرها 6705 الف طن، ومنطقة شمال غرب أوربا، تحميل بضاعة قدرها 8468 ألف طن، ومنطقة بحر البلطيق، بضاعة قدرها 961 ألف طن ، وأمريكا تحميل بضاعة قدرها 2260 الف طن، كما شهدت مناطق أخرى حمولات قدرها 798 الف طن.

وأضافت التقارير أن مناطق التفريغ شهدت تفريغ 34125 ألف طن أيضا، حيث شهدت منطقة البحر الأحمر 9231 ألف طن ومنطقة شرق أفريقيا تم تفريغ بضاعة قدرها 430 ألف طن، وشهدت منطقة الخليج العربى تفريغ بضاعة قادمة من الجنوب قدرها 7674 ألف طن.

كما شهدت منطقة جنوب أسيا بضاعة قدرها 3181 ألف طن، ومنطقة جنوب شرق أسيا بضاعة قدرها 8578 ألف طن، فيما شهدت منطقة الشرق الأقصى تفريغ بضاعة قدرها 4893 ألف طن وأستراليا تفريغ 138 ألف طن .

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