القبض على قاتل "مسن" بمقابر أبو زعبل لقيامه بأعمال سحر وشعوذة للمتهم

تمكنت مباحث مركز الخانكة من القبض على حداد، عقب قيامة بقتل مسن بالمعاش، بمنطقة المقابر بناحية أبو زعبل دائرة المركز، بعد تهشم رأسة لقيامه بأعمل سحر وشعوذة للقاتل.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، اخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد بالعثور علي جثة بمنطقة المقابر بناحية أبو زعبل، دائرة المركز، وانتقل علي الفور ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو محمد علي حسانين طما 75 عامًا بالمعاش ومقيم أبو زعبل، دائرة المركز، مصاب بتهشم بالرأس ونزيف حاد وكسر بعظام الجمجمة والفك وعثر علي 4 حجارة متوسطة الحجم عليها أثار دماء.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائى، ضم رئيس وضباط فرع البحث الجنائي بالخانكة ومباحث مركز الخانكة، برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية، و بالإشتراك ومفتشي فرع الأمن العام بالقليوبية وتم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

وتمكن فريق البحث من التوصل إلي شاهد رؤية ويدعي "طاهر. م. أ" 52 عامًا عامل بناء ومقيم ذات الناحية، والذي تصادف وجوده بالمقابر للقيام ببعض أعمال البناء، حيث شاهد أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على القتيل مردداً عبارة "قتلته لقيامه بأعمال سحر وشعوذه لى" وكانت توجد أثار دماء علي ملابسه، وعندما حاول ضبطه فر هارباً، وتم تحديد المتهم مرتكب الواقعة ويدعي "خالد .ذ. م. ح" 48 عامًا حداد ومقيم أبو زعبل، د4ائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما ورد بأقوال الشاهد وأعترف بصحتها وأقر أن الدافع وراء إرتكابه للواقعة إعتقاده أن المجنى عليه قام بأعمال السحر والشعوذة ضده وقت الحادث وحال تواجدهما سوياً بمنطقة المقابر حدثت مشادة كلامية بينهما قام علي أثرها بالتعدى علي المجنى عليه وضربه بالحجارة محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11611 إدارى مركز الخانكه لسنة 2015م.

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