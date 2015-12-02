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مقتل 35 من الميليشيات فى تعز جنوب اليمن

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مقتل 35 من الميليشيات فى تعز جنوب اليمن مقتل 35 من الميليشيات فى تعز جنوب اليمن

>أعلن المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز جنوب غربى البلاد أن 35 من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا فى المعارك التى دارت أمس وأصيب 44 منهم، فيما قتل 3 من عناصر المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية وأصيب 9 آخرون .

وقال المجلس "إن قوات إماراتية وصلت إلى منطقة الشريجة بمحافظة لحج المجاورة لمحافظة تعز من جهة الجنوب الشرقى فى إطار تحركات قوات التحالف العربى لتحرير تعز من المليشيات الانقلابية والتقت بقوات الجيش والمقاومة واستعادا عدة مواقع وسط تقدم ملحوظ ومعارك عنيفة مع الميليشيات".

وأوضح المركز الاعلامى للمجلس فى تقريره اليومى عن سير العمليات العسكرية أن قوات الجيش والمقاومة وصلت إلى منطقة النفق بمنطقة الشريجة واستعادت مواقع وجبال استراتيجية .

وتمثل الراهدة أهمية استراتيجية للمقاومة والجيش فى اطار خطة تحرير المحافظة إذ أنها تمثل خط الدفاع الأول لميليشيات الحوثيين وصالح لقواتهم فى جنوب شرق المحافظة .

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