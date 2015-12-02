نائب مدير عام حرس الحدود ينقل تعازي ولي العهد لذوي الشهيدين الأحمري والقحطاني ‎

نقل نائب مدير عام حرس الحدود اللواء ركن بدر بن حمدي الجابري، تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتعازي منسوبي حرس الحدود كافة، لأسرة وذوي شهيدي الواجب العريف مشبب بن سعيد الأحمري والجندي عبدالله بن سعد القحطاني، اللذين استشهدا في مواجهة مع عناصر من الميليشيا الحوثية على الحدود الجنوبية.

وسأل اللواء الجابري خلال زيارته اليوم لمنزل ذوي الشهيدين الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الشهيدين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على تعزيته لهم التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، مؤكدين بأن الجميع ناذرين أنفسهم وأموالهم فداء للدفاع عن الدين والوطن.

من جانب آخر أدى قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء سفر الغامدي وجموع غفيرة من المصلين بعد صلاة الظهر من يوم أمس في مركز صبح بللحمر، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف مشبب بن سعيد الأحمري أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد أمس، أثناء قيامه بعمله في الدفاع عن دينه ووطنه والتصدي للعدو بمركز الربوعة بقطاع ظهران الجنوب.

ونقل اللواء الغامدي تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لذوي الشهيد الأحمري، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، مؤكدين أنهم جميعاً ناذرين أنفسهم للدفاع عن الدين والوطن، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.