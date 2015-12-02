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رفع 2000 سيارة تالفة من أحياء تبوك

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رفع 2000 سيارة تالفة من أحياء تبوك رفع 2000 سيارة تالفة من أحياء تبوك

    رفعت أمانة منطقة تبوك ممثلة في الإدارة العامة للنظافة ٢٠٠٠ سيارة تالفة من الأحياء والمنطقة الصناعية خلال الأربعة أشهر الماضية.

وقال مدير الإدارة العامة للنظافة أحمد الياسين إن الأمانة ومن خلال الرقابة المستمرة وما يرد إليها من بلاغات من مواطنين ومقيمين رصدت خلال الأربعة أشهر الماضية ألفي هيكل وسيارة تالفة كانت متوقفة في عدد من أحياء المدينة والمنطقة الصناعية.

وأضاف الياسين أن الأمانة وبعد رصد تلك السيارات والهياكل التالفة بدأت بالإجراءات التي حددتها لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية، حيث نصت اللائحة على إنذار مالك السيارة التالفة بوضع ملصق تنبيهي لمدة سبعة أيام، وفي حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة يتم رفع تلك السيارات التالفة بمساندة مباشرة من الجهات الأمينة.

ودعا جميع من لديه سيارة محجوزة لدى الأمانة إلى مراجعة القسم المختص وتقديم ما يثبت ملكيته للسيارة أو وكالة شرعية من المالك قبل نهاية الثلاثة أشهر التي حددتها اللائحة وقبل أن يتم بيع تلك السيارات لصالح الأمانة.

وشكر الياسين جميع من تعاون مع الأمانة في هذا الشأن من مواطنين ومقيمين وحثهم على زيادة التعاون بالإبلاغ عن جميع ما يلاحظونه من سيارات وهياكل تالفة من خلال هاتف البلاغات "٩٤٠" أو موقع الأمانة الإلكتروني أو تطبيق الأمانة للأجهزة الذكية لما تسببه تلك السيارات من مخاطر بيئية وأمنية.

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