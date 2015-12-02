12 مركزاً لتدريب طلاب الرياض على النشاط الفني

الرياض - منصور الحسين

انطلقت فعاليات 12 مركزاً لتدريب الطلاب المبدعين في النشاط الفني بالرياض، والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع وتعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة وينفرد تعليم الرياض بإقامتها كل فصل دراسي وبرعاية مدارس الالسن العالمية لهذا العام.وأوضح مدير التعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد أن هذه المراكز تهدف إلى اكتشاف مواهب الطلاب في المجال الفني بمختلف أنواعه وأشكاله، وتطويرها وصقلها من خلال معلمين متخصصين.