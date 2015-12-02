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توعية أيتام «أم القرى» ضد التحرش

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توعية أيتام «أم القرى» ضد التحرش توعية أيتام «أم القرى» ضد التحرش

    قدمت طالبات قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة أم القرى برنامجاً توعوياً ضد التحرش لأطفال جمعية أم القرى للأيتام بمكة المكرمة.

البرنامج جاء ضمن أنشطة عديدة قدمتها الطالبات شملت توعية الأمهات على علاقتهن مع أبنائهن، وأنشطة مختلفة وألعاب ترفيهة للاطفال، من ضمنها ركن الرسم والتلوين، وركن مهارات واعمال يدوية، وتقديم فقرات ترفيهية من خلال المسابقات التعليمية والحركية الهادفة.

وشكرت رئيسة جمعية أم القرى للايتام بمكة المكرمة هانم ياركندي الطالبات المشاركات، موكدة أهمية مثل هذه الأنشطة في نمو الطفل تربوياً وتعليمياً واجتماعياً، ولإضفاء جو من البهجة والفرحة على قلوب أطفالنا الأيتام، وبث روح الأمل في ذويهم، من خلال إشراكهم في هذه الأنشطة الاجتماعية، وإدماجهم في خبرات وتجارب ثرية.

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