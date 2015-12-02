ملتقى للوحدة الوطنية في «تعليم عسير»

احتضنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة بقسم التربية الوطنية والاجتماعية أمس الثلاثاء ملتقى الوحدة الوطنية تحت شعار "وطننا أمانة"، برعاية جلوي آل كركمان مدير عام التعليم بعسير، وبحضور د. سعد بن عثمان أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد و40 معلماً.

وأكد آل كركمان أهمية ترسيخ المواطنة الحقة في نفوس الناشئة، وأن ذلك المطلب من صميم اهتمامات العمل التعليمي والتربوي، من خلال ترسيخ الوسطية في نفوس الطلاب وترسيخ روح الانتماء للوطن والاعتزاز به، وصدق الولاء لقيادته الراشدة، إلى جانب العمل على محاربة التطرف والغلو الذي قد يطرأ على سلوكيات بعض الطلاب، واستشعار مثل تلك السلبيات قبل تفاقمها لديهم، والعمل على غرس مبادئ الحفاظ على مكتسبات الوطن لينعكس ذلك على السلوكيات العامة.

من جانبه، أوضح د. بن عثمان خلال ورقة العمل التي قدمها بعنوان (الوحدة الوطنية.. المفهوم والمقومات) المفاهيم الحقيقية لوحدة الوطن وتماسك أركانه بتأصيل العديد من الجوانب الإيجابية في نفوس المواطنين عموماً، وشريحة الطلاب في التعليم العام خصوصاً.

بدوره، أوضح علي العمري رئيس قسم التربية الوطنية والاجتماعية بتعليم عسير أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والتربوية في ترسيخ وتأصيل مفاهيم الوحدة الوطنية.