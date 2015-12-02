«مهرجان الأحساء» يأخذ بيد الشباب نحو المتعة والتثقيف

عاش نحو عشرين ألف شاب في الأحساء وعلى مدى خمسة أيام أوقاتاً مع المتعة والإثراء الثقافي مع المهرجان الشبابي (مساء الأحساء) ٢٠١٥، والذي أقيم بالقرب من ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. وأتاحت الرئاسة العامة لرعاية الشباب من خلال هذا المهرجان لأولئك الشباب إبراز ما لديهم من طاقات ومواهب تنوعت بين الرسم والتصوير الضوئي.

وشهد المهرجان الذي أسدل الستار عليه مساء الاثنين إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة، منها ما يهتم بالتصوير وصناعة الأفلام والتمثيل المسرحي والرسم والتشكيل والخدع البصرية وعروض السيارات والدراجات النارية.

وتهدف دورة صناعة الأفلام إلى تخريج صناع أفلام عبر التدرب على فن كتابة السيناريو السينمائي والإعداد وإدارة الإنتاج والعلاقات العامة والتصوير السينمائي وتقنياته والمونتاج والعرض.

وأتاح المهرجان الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة الفرصة لإثبات قدراتهم وكشفوا عن إمكانياتهم كحمل الأثقال والسباقات وعروض التحدي.

وفي الركن الكشفي والذي يجذب الجمهور بعروضه المختلفة والصيحات والأداء الصوتي المميز والذي يقدم نصائح وإرشادات وهتافات وطنية.

الشباب الذين زاروا المهرجان واستمتعوا بفعالياته تمنوا إتاحة الفرصة مستقبلاً لمزيد من العروض المسرحية يتم تقديمها للجمهور وأفلام سينمائية قصيرة وتوعوية أو وثائقية.

وتفاعل مع المهرجان عدد من المسؤولين منهم خالد البراك وكيل المحافظة، وم. عادل الملحم أمين الأحساء، وعادل المحبوب عميد الكلية التقنية، وعبدالعزيز البتال مدير الأنشطة الشبابية برعاية الشباب، كما شهده عدداً من الفنانين من دولة الكويت، وزواراً من دولة قطر ومملكة البحرين.

وقال يوسف الخميس مدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالأحساء إنه بمثل هذه المناشط الهادفة تجسد رعاية الشباب دورها الريادي في المحافظة على الشباب واحتوائهم وإكسابهم خبرات في التنظيم والترتيب والإشراف، كما أنها تزرع في نفوسهم الولاء وحب الوطن والعمل والإخلاص وتكسبهم قيم التعاون والثقة بالنفس.

وعد سلطان النوه رئيس لجنة الإعلام البرامج والفعاليات المتنوعة التي تقيمها رعاية الشباب بأنها تلعب دوراً في إبراز المواهب المختلفة والمتنوعة للشباب، والتي لم تعد محصورة على الرياضة وكرة القدم بل يتنوع في العديد من المجالات المختلفة الفنية والثقافية والكشفية والاجتماعية.