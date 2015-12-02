أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. إطلاق سراح 5 سوريين فى هندوراس بعد محاولتهم الوصول لأمريكا

Google+ Print

>قالت متحدثة قضائية إن خمسة سوريين اعتقلوا فى هندوراس وهم يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة الشهر الماضى بجوزات سفر يونانية مزورة اطلق سراحهم اليوم الثلاثاء بعدما وافقوا على دفع غرامة مقابل اسقاط التهم المنسوبة إليهم.

وضبط السوريون فى مطار تونكونتين بتيجوسيجالبا عاصمة هندوراس بعد هجمات باريس وأثاروا المخاوف فى الولايات المتحدة من احتمال دخول متشددين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد عبر الحدود مع المكسيك.

لكن السلطات فى هندوراس قالت إنه لا توجد مؤشرات على أن الرجال من المتشددين، وقالت المتحدثة باربرا كاستيلو إن الرجال وافقوا على أن يدفع كل منهم 450 دولارا لاسقاط تهم تزوير وثائق السفر.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365