بالصور.. إطلاق سراح 5 سوريين فى هندوراس بعد محاولتهم الوصول لأمريكا

>قالت متحدثة قضائية إن خمسة سوريين اعتقلوا فى هندوراس وهم يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة الشهر الماضى بجوزات سفر يونانية مزورة اطلق سراحهم اليوم الثلاثاء بعدما وافقوا على دفع غرامة مقابل اسقاط التهم المنسوبة إليهم.

وضبط السوريون فى مطار تونكونتين بتيجوسيجالبا عاصمة هندوراس بعد هجمات باريس وأثاروا المخاوف فى الولايات المتحدة من احتمال دخول متشددين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد عبر الحدود مع المكسيك.

لكن السلطات فى هندوراس قالت إنه لا توجد مؤشرات على أن الرجال من المتشددين، وقالت المتحدثة باربرا كاستيلو إن الرجال وافقوا على أن يدفع كل منهم 450 دولارا لاسقاط تهم تزوير وثائق السفر.



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