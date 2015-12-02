دول جوار ليبيا قلقة من تنامى نشاط داعش والقاعدة وأنصار الشريعة

>جددت دول جوار ليبيا خلال اجتماع أمس الثلاثاء فى الجزائر تأكيدها على أن "الحل السياسى" على النحو الذى اقترحته الأمم المتحدة يمثل "قاعدة" تضمن تسوية دائمة للأزمة الليبية وتمكن من الحفاظ على سيادة البلاد و وحدتها، معربة عن قلقها البالغ من تنامى النشاط الإرهابى فى هذا البلد خاصة لداعش والقاعدة وأنصار الشريعة.

وشارك فى الاجتماع السابع الذى ترأسه عبد القادر مساهل الوزير الجزائرى للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية، وزراء خارجية مصر وتشاد والنيجر وليبيا والسودان وتونس، كما حضره ممثلو جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى.

وأعربت دول الجوار فى البيان الختامى للاجتماع عن قلقها البالغ إزاء تنامى النشاط الإرهابى فى هذا البلد سيما داعش والقاعدة وأنصار الشريعة، داعية إلى تكثيف وتنسيق الجهود للتصدى لهذه الظاهرة.